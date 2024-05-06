Шмыгаль заявил, что Украина в шаге от приглашения в НАТО, и рассказал о западных войсках

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает, что члены НАТО примут решение по заявке страны на членство в Альянсе уже на следующем саммите в Вашингтоне в июле этого года. Также глава правительства подчеркнул, что украинская армия уже действует по стандартам НАТО.

В то же время он добавил, что Киев будет не против, если страны Североатлантического альянса направят свои войска в Украину. Об этом Шмыгаль заявил в интервью изданию CBC News.

Премьер напомнил, что Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после российского вторжения. Уже в июле 2024 Киев рассчитывает, что Альянс пригласит Украину к вступлению в военный блок.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы, и теперь мы находимся в шаге от приглашения", – сказал Шмыгаль.

В то же время о добавил, что в случае, если страны-члены НАТО примут решение отправить свои войска в Украину, это безусловно поможет изгнать российских оккупантов с украинской территории. При этом Шмыгаль подчеркнул, что пока все ограничивается получением военной техники от западных партнеров.

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны и будем рады", – сказал премьер о перспективе введения войск НАТО в Украину.

Напомним, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что НАТО недооценило способность страны-террориста России адаптироваться к ситуации на поле боя. По его словам, вопреки санкциям Кремль сумел перевести экономику страны на военные рельсы.

Ранее сообщалось, что среди всех стран Центральной и Восточной Европы меньше всего сторонников интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО – в Венгрии и Словакии. При этом среди словаков за последние годы стало меньше тех, кто хотел бы видеть наше государство в западных институциях, а вот среди венгров их стало больше.