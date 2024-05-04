В Литве заявили, что НАТО просчиталось в отношении РФ и должно решить вопрос членства Украины

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что НАТО недооценило способность страны-террориста России адаптироваться к ситуации на поле боя. По его словам, вопреки санкциям Кремль сумел перевести экономику страны на военные рельсы.

В то же время Кащюнас подчеркнул, что Североатлантический альянса должен наконец решить вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает издание LRT.

Глава оборонного ведомства считает, что на предстоящем саммите в Вашингтоне страны НАТО должны в первую очередь сосредоточиться на российской военной угрозе, ведь до этого Альянс недооценивал возможности Кремля. Кащюнас уверен, что из-за этого РФ удалось перевести свою экономику на военные рельсы даже в условиях санкций.

По его словам, эта ошибка и недооценка возникла по причине того, что при попытке "понять" Россию США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии в оценки ее стратегии. Кащюнас объяснил, что отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом делает Россию одним из самых опасных противников, которому НАТО предстоит противостоять в самое ближайшее время.

Также министр убежден, что в связи с этой и другими угрозами странам-союзникам предстоит многое изменить в работе НАТО. По его словам, в первую очередь на "восточном фланге" настал этап построения более гибкой системы реагирования и сдерживания, требующей выделения большего числа полномочий региональным силам Альянса.

Кроме того, глава литовского оборонного ведомства считает, что увеличение расходов на оборону до 2% –это всего лишь нижний предел, который несомненно будет повышен. Также Кащюнас заявил, что странам НАТО придется серьезно модернизировать и усилить свои военно-промышленные комплексы.

Вместе с тем литовский министр заявил, что НАТО должно "рассматривать Украину в качестве инструмента сдерживания агрессии, направленной против Европы и Запада". Для этого Запад должен рассматривают Украину в качестве "элемента евроатлантической безопасности и единства" и, в конце концов, решить вопрос о членстве Украины в НАТО.

Напомним, командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что Российская Федерация вряд ли прямо атакует одну из стран НАТО. Но вполне может продолжить гибридные атаки, в том числе глушение сигнала и вмешательство в выборы, чтобы испытать единство Альянса.

Ранее сообщалось, что среди всех стран Центральной и Восточной Европы меньше всего сторонников интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО – в Венгрии и Словакии. При этом среди словаков за последние годы стало меньше тех, кто хотел бы видеть наше государство в западных институциях, а вот среди венгров их стало больше.