'Это не предостережение, это реальность': Черник напомнил о ракетном потенциале РФ в контексте потенциальных обстрелов. Видео

Согласно последним разведданным, россияне могут готовиться к массированному ракетному удару по Украине. В частности, об этом свидетельствуют спутниковые снимки аэродрома ВКС РФ "Оленья" в Мурманской области. И вообще, Украина должна быть готова к ракетным обстрелам из России в любой момент, считает военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

"Это не предостережение, это реальность. До последнего дня этой войны они наносили, наносят и будут наносить тяжелые ракетные удары по Украине", – сказал в подкасте OBOZ.Talk эксперт.

По информации полковника, у захватчиков на данный момент в рабочем состоянии не менее 26 машин Ту-95МС, являющихся носителями ракет Х-101 и Х-555, до 20 единиц Ту-22М3, вооруженных "самыми тяжелыми" Х-22 и Х- 32, и 8-9 машин Миг-31К.

"Несколько есть проблематика по флоту. Они приостановили нанесение ударов "Калибрами", ракетой 3М14 как таковой. И, конечно, в рабочем состоянии есть еще 140 пусковых установок "Искандер", не говоря о П-800 "Ониксе" и режиме "поверхность", в который они перевели С-300. Совокупный запас ракет тех же С-300 больше, чем 5 тысяч", - отметил Петр Черник.

Более того, все указанные ракеты страна-агрессор может производить в количестве 120-130 единиц в месяц, несмотря на санкции.

"Возникает вопрос: а почему они должны прекратить бить? Это нелогично. Бьют, били и будут бить", - считает эксперт.

По мнению полковника, остается вопрос, сумеют ли захватчики преодолеть свой "рекорд" одномоментных пусков, то есть запуска сразу многих воздушных целей.

"Одномоментные пуски, декабрь прошлого года – 122 ракеты. А абсолютный рекорд декабря 2022 – 236 ракет – за уже полтора года не повторили", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате последних пяти массированных ракетных атак по энергосистеме Украина потеряла около 90% тепловых электростанций. Частично дефицит покрывается импортом электроэнергии, но отключение света в стране навечно.

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