Армия России ночью нанесла четыре ракетных удара по Харькову и району: есть прилет в здание лицея. Видео

В ночь на 25 мая российские войска снова атаковали Харьков. По городу и Харьковскому району захватчики нанесли четыре удара – предварительно ракетами типа С-300.

Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея. Об атаке еще ночью рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена прилегающая многоэтажка, а также несколько авто. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала", – написал Терехов в 02:18 ночи.

Взрывы в Харькове раздались около 1 часа ночи. Под утро в Харьковской областной прокуратуре заявили: для атаки на облцентр и Харьковский район враг, вероятнее всего, применил четыре баллистических ракеты С-300.

Две из этих ракет прилетели в Слободской район Харькова.

"В Слободском районе одно попадание зафиксировано по зданию лицея, еще одно – в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-этажного жилого дома", – детализировали последствия атаки в Харьковской областной прокуратуре.

По уточненным данным Харьковского горсовета, ракета С-300 прилетела в мастерскую образовательного учреждения. Она была разрушена. Уничтожен также 31 автомобиль, частичные разрушения получило основное здание лицея.

В многоэтажках вокруг вылетели окна, пострадал и супермаркет поблизости.

"Информация о погибших и раненых не поступала", – еще раз уточнил уже утром Терехов.

В Харьковском районе обе вражеские ракеты попали по открытой местности, там также обошлось без травмированных.

"На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений. Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – отметили в прокуратуре Харьковской области.

Напомним, 23 мая РФ нанесла около 15 ударов по Харькову. Погибли семь человек, 21 получили ранения. Прямое попадание было по типографии, также под удар попали объекты "Укрзализниці" и коммунальное предприятие.

Днем 24 мая в полиции Харьковской области заявили, что идентифицировали погибших в результате удара России по типографии в Харькове. Установить личности жертв удара удалось благодаря ДНК-экспертизе.