По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юго-восточного направления

Вечером в субботу, 25 мая, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа Shahed.

На этот раз "мопеды" следуют с юго-восточного направления. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей", – говорится в сообщении.

В общем, тревога сейчас звучит в Донецкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областях.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Стоит отметить, что в субботу, 25 мая Харьков весь день находился под обстрелами российских террористов. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков предварительно четырьмя ракетами типа С-300. Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея.

– Утром 25 мая россияне ударили КАБами по близкому пригороду Харькова. В результате атаки пострадал один человек.