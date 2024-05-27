Работают Сухопутные войска: в ВСУ показали, как FPV-дроны уничтожают живую силу и технику врага. Видео

Защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносились FPV-дронами на разных направлениях фронта.

Ролик в понедельник, 27 мая, на своем канале в Telegram обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. "Работают Сухопутные войска... Слава украинским воинам!" – написал он.

Продемонстрировано боевую работу:

– 42 отдельной механизированной бригады (поражение пехоты и автотехники);

– удары по транспорту противника от РУБпАК 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода;

– тактической группы "Адам";

– группы MURAMASA;

– операторов БУБпАК "АХИЛЛЕС" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко;

– 47 отдельной механизированной бригады;

– 65 отдельной механизированной бригады ВС Украины.

Ранее Александр Павлюк заверил, что наша страна обязательно победит в войне с РФ. Преимущество украинцев – единство, профессионализм и способность наращивать технологическую мощь.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение 26 мая обезвредили 170 единиц военной техники и вооружения российской армии, а также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1150 оккупантов.

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