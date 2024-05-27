Работают Сухопутные войска: в ВСУ показали, как FPV-дроны уничтожают живую силу и технику врага. Видео
Защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносились FPV-дронами на разных направлениях фронта.
Ролик в понедельник, 27 мая, на своем канале в Telegram обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. "Работают Сухопутные войска... Слава украинским воинам!" – написал он.
Продемонстрировано боевую работу:
– 42 отдельной механизированной бригады (поражение пехоты и автотехники);
– удары по транспорту противника от РУБпАК 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода;
– тактической группы "Адам";
– группы MURAMASA;
– операторов БУБпАК "АХИЛЛЕС" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко;
– 47 отдельной механизированной бригады;
– 65 отдельной механизированной бригады ВС Украины.
Ранее Александр Павлюк заверил, что наша страна обязательно победит в войне с РФ. Преимущество украинцев – единство, профессионализм и способность наращивать технологическую мощь.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение 26 мая обезвредили 170 единиц военной техники и вооружения российской армии, а также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1150 оккупантов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!