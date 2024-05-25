'Победим!' Павлюк назвал три черты, которые помогут ВСУ одолеть врага

Армия Украины обязательно победит в войне с РФ. Преимущество украинцев – единство, профессионализм и способность наращивать технологическую мощь.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Соответствующее сообщение он обнародовал в официальном Telegram-канале 24 мая, реагируя на потери РФ 500 тыс. человек живой силы с начала полномасштабного вторжения.

В частности, военачальник отметил, что Украина имеет дело с противником, имеющим преимущество в количестве личного состава.

"Россияне используют своих граждан и наемников из других стран для создания преимущества на поле боя. Часто – благодаря сточению собственных подразделений в "мясных штурмах" – написал Павлюк.

Несмотря на это, по словам командующего, мужественные украинские воины разбивают любые попытки кафиров реализовать их планы.

"Россияне уже потеряли более полумиллиона своих военных. Мы обязательно победим! Наше преимущество – единство, профессионализм и способность наращивать технологическую мощь. Слава всем, кто сражается за Украину! Вечная память всем, кто отдал за Украину собственные жизни!" – заявил Павлюк.

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский представил боевые роботизированные платформы, которые должны усилить Силы обороны. Среди них – боевой дистанционный пулемет, камикадзе-заменитель и логист-эвакуатор. По словам главы государства, эта мобильная и мощная техника должна стать обыденностью для украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 мая в Генштабе ВСУ обновили примерные данные о потерях России в войне против Украины.

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 500 080 человек живой силы, 7,6 тыс. танков, 14,7 тыс. ББМ, 12,9 тыс. артиллерийских систем, 1082 систем РСЗО, 814 средств ПВО, 356 самолетов, 326 вертолетов, 10,4 тыс. беспилотников, 27 кораблей/катеров, 17,6 единиц автотехники и цистерн с горючим, более 2 тыс. единиц спецтехники.

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