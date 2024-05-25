ВСУ отминусовали уже 500 тыс. оккупантов: Генштаб опубликовал свежие данные по потере врага
Накануне, 24 мая, Силы обороны Украины отминусовали еще 1140 российских захватчиков. Бесповоротные потери врага превысили пол миллиона оккупантов.
Также уничтожены или повреждены 102 единицы военной техники и вооружения врага. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины на утро 25 мая были обнародованы в Генеральном штабе Вооруженных сил.
Так, отминусовав накануне 1140 захватчиков, Силы обороны доказали потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину до около 500 080 человек.
Активно терял враг накануне и технику. В частности, украинские воины уничтожили 15 танков (в общей сложности этой техники захватчики с 24 февраля 2022 г. потеряли уже 7650 единиц), 11 боевых бронированных машин (в общей сложности 14786), 27 артиллерийских систем (всего 12929), две РСЗВ (1082) и одно средство ПВО (814).
Самолетов, которые и накануне, в общей сложности уничтожено 356, вертолетов – 326. Не ликвидировали вчера украинские воины и крылатых ракет: в общей сложности их уничтожено 2 209.
В новой сводке в связи с поступлением уточненных разведывательных данных скорректировали общее количество утраченных врагом БпЛА оперативно-тактического уровня: вместе со сбитыми накануне четырьмя беспилотниками их враг потерял 10 414 единиц.
Кораблей/катеров, пораженных Силами обороны, в российском флоте до сих пор 27. А вот автомобильной техники враг 24 мая потерял 39 единиц (в общей сложности 17608), спецтехники – три единицы (общий показатель – 2104).
Напомним, 23 мая OBOZ.UA рассказывал, что украинские защитники сбили два вражеских Су-25 за два дня. Один сбитый вражеский военный самолет был включен также в сводку Генштаба на утро 24 мая.
Также 24 мая журналисты проекта "Схемы" обнародовали свежие спутниковые снимки последствий атаки дронов на аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. На них четко видны по меньшей мере два поврежденных истребителя, еще один – под вопросом.
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