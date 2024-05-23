Украинские защитники сбили два вражеских Су-25 за два дня. Видео

Украинские бойцы за два дня "приземлили" два российских истребителя Су-25. Один из них зенитчики 110-й ОМБр уничтожили в донецких степях накануне, другой "демилитаризован" 23 мая.

Эффектное видео показали в Facebook 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Бойцы отметили, что продолжают геноцид российских Су, как и обещали.

"Накануне наши ребята посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", – отметили защитники.

Напомним, об уничтожении штурмовика Су-25 на Покровском направлении 22 мая сообщал Генштаб ВСУ. Всего за май на счету Сил обороны уже семь сбитых "сушек". С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 25 российских самолетов разного класса.

Су-25 был создан для поддержки сухопутных войск страны-оккупанта над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях. Стоимость одного составляет около 11 млн. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники уничтожили на фронте российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Систему поразили именным дроном Ludwig.

– Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Тюльпан" калибра 240 мм в Харьковской области. Бойцы Третьей штурмовой бригады назвали эту пушку топовой целью.