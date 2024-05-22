Разбили ударным дроном: в Третьей штурмовой показали кадры уничтожения российской САУ 'Тюльпан' на Харьковщине. Видео

Украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Тюльпан" калибра 240 мм в Харьковской области. Бойцы Третьей штурмовой бригады назвали эту пушку топовой целью.

Тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-миллиметрового калибра бойцы 3ОШБр "отминусовали" вблизи одной из посадок Харьковской области. Русскую пушку заметили с неба и ударили по ней дроном. После доразведки бойцы совершили контрольные попадания по САУ и повторно нанесли удар FPV-дроном.

Украинские защитники отметили, что эта вражеская установка была предназначена для разбития прочных фортификационных укреплений. Также эта САУ способна наносить поражение тактическими ядерными боеприпасами.

"Минус одна – за бойцами Батальона беспилотных систем и "Lumiere group" из 2-го механизированного батальона!" – уточнили в бригаде.

Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения Сил специальных операций, созданного из добровольческого отряда территориальной обороны "Азов". Таким образом, костяком подразделения стали ветераны "Азов" Нацгвардии Украины.

Бойцы подразделения ТРО "Азов" вместе с другими освобождали от оккупантов столичные Васильков, Ворзель, Ирпень, Бучу, Гостомель, Пущу-Водицу, Лютеж, Горенку, Стоянку и Мощун, под Броварами устроили засаду и разгромили колонну шестого танкового полка 90-й армии захватчиков (оккупанты там потеряли почти целый полк). Также участвовали в обороне Мариуполя.

С апреля 2022 г. подразделение воевало на Запорожском направлении, позже бойцы бригады участвовали в освобождении Херсона и Херсонской области, а также боях за Бахмут.

В январе 2023 г. было объявлено о переформировании полка на третью отдельную штурмовую бригаду, а в феврале бригаде вручено боевое знамя.

В мае 2023 года 3ОШБр сообщила об удачных наступательных действиях в Бахмутском районе. В сентябре бригада уволила Андреевку возле Бахмута.

В этом году бригаду перебросили в Авдеевку, где она прикрывала уход украинских войск из города. С этого времени 3ОШБр ведет бои в Красногоровке.

Как сообщал OBOZ.UA, основные наступательные усилия 22 мая российские кафиры концентрируют на двух направлениях, Купянском и Покровском. На севере Харьковщины основные бои ведутся в районе Липцев. В общей сложности зафиксировано более 60 боевых столкновений на востоке и севере нашего государства.