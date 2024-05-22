Враг сосредоточился на Купянском и Покровском направлениях: в Генштабе доложили о текущей ситуации на фронте

Основные наступательные усилия 22 мая российские оккупанты концентрируют на двух направлениях, Купянском и Покровском. На севере Харьковщины основные бои ведутся в районе населенного пункта Липцы.

В общей сложности зафиксировано более 60 боевых столкновений на востоке и севере нашего государства, часть из них еще продолжается. О ситуации по состоянию на 16.00 рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В сводке на 16 часов отмечено, что враг продолжает прикладывать основные усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Так, на Купянском направлении, где ситуацию в Генштабе охарактеризовали как "напряженную", на момент публикации сводки было зафиксировано 22 боевых столкновения в районах восьми разных населенных пунктов.

"Подтвержденные общие потери врага в личном составе в настоящее время составляют 106 человек. Уничтожены по две единицы БМП, БТР и автомобильной техники", – добавили в Генштабе.

На Покровском направлении на 16 часов продолжались 12 боеприкосновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Соловьева, Сокола и Уманского. Еще шесть атак к тому времени уже были отбиты.

"Враг несет потери в живой силе: безвозвратные – 68, санитарные – 140. Информация относительно пораженной военной техники уточняется", – отметили в ГШ ВСУ.

На Харьковском направлении захватчики и дальше давят в районе населенного пункта Липцы. Наши воины также производят активные действия. Общее количество боеприкосновений возросло до восьми. Добавился еще один авиаудар по Волчанску.

На Лиманском направлении идет один бой, еще пять вражеских атак сегодня уже отбиты.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.

На Кураховском направлении общее количество боеприкосновений возросло до десяти. Оккупанты уже потеряли 81 человек ранеными и убитыми. Уничтожен российский танк, еще два – повреждены.

На Приднепровском направлении отбиты четыре атаки захватчиков в районе села Крынки.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Поддерживайте украинское войско! Победим!" – резюмировали в Генштабе.

Напомним, после обеда 22 мая россияне ударили по Харькову КАБами. Ранения получили 11 человек, состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Разрушения подверглись жилым домам, транспорту, гражданской инфраструктуре.

Через некоторое время стало известно, что оккупанты нанесли удар по авто полиции во время эвакуации в Волчанске: один правоохранитель погиб, еще один ранен.