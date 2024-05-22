Оккупанты ударили по авто полиции во время эвакуации в Волчанске: один правоохранитель погиб, еще один ранен. Видео атаки

Российские захватчики в Волчанске Харьковской области обстреляли полицейский автомобиль, который осуществлял эвакуацию гражданского населения. Один из сотрудников полиции погиб на месте.

Еще один правоохранитель получил ранения. Видео удара опубликовал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В Волчанске Россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации. Один полицейский погиб, еще один ранен. По эвакуационному автомобилю кафиры ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских", - рассказал чиновник.

Опубликованное им видео, очевидно, снято на видеорегистратор двигавшегося за пораженной машиной авто. Он зафиксировал момент удара.

"Вражеские беспилотники кружат постоянно. Опасность для эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", – резюмировал Клименко.

Напомним, после обеда 22 мая захватчики также атаковали Харьков. По Шевченковскому району облцентра они запустили, по предварительным данным, КАБ. Известно о по меньшей мере десятерых раненых (данные на 15 часов), среди которых водитель троллейбуса, госпитализированный в тяжелом состоянии с ампутацией обеих ног.