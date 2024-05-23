Оккупанты хотели спрятаться под покровом ночи: защитники Украины точным ударом поразили российский 'Солнцепек'. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать на фронте дорогостоящую вражескую технику. Так, недавно воины подразделения BULAVA из ОПБр им. Б. Хмельницкого обнаружили и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Об этом сообщили в Telegram-канале батальона. Российские оккупанты надеялись скрыться под покровом ночи, но ночной дрон от "Диких шершней" сработал по вражеской технике на отлично.

"Осуществить мечту – поразить ТОС "Солнцепек". Система поражена именным дроном Ludwig", – говорится в сообщении.

Отметим, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" стоит около 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Тюльпан" калибра 240 мм в Харьковской области. Бойцы Третьей штурмовой бригады назвали эту пушку топовой целью.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовой самолет Су-25. Его удалось сбить на Покровском направлении (Донецкая область). Это уже шестая "сушка" на счету Сил обороны только за май.