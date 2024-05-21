Коваленко: российская авиация потеряла уже 25 самолетов и это не конец. Впереди удары по аэродромам в РФ

Российская Черноморская флотилия была окончательно выдворена из временно оккупированного полуострова Крым – и это стало безусловной победой Украины в Черном море, которая имеет продолжение уже в вопросе добивания остатков в АРК и перспективы прессинга в самом Новороссийске (РФ). Но вместе с тем планомерно стала выдавливаться и российская авиация – причем не только тактического уровня. С начала 2024 года Силами обороны Украины уже уничтожено 25 российских самолетов разного класса – не только в небе, но и на земле. Но куда интереснее не столько цифры, как сами процессы и компонента, которая уничтожались в этот период.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Стратегия выдавливания ВКС РФ

С начала 2024 года Воздушные силы ВСУ (14 января и 23 февраля) уничтожили два уникальных самолета ДРЛО А-50. Также был серьезно поврежден пункт управления Ил-22.

Эти удары значительно подорвали потенциал российской авиации в обеспечении круглосуточной и планомерной разведке, а также наведения и корректирования ракетных ударов. Именно по этой причине удары вглубь территории Украины стали более редкими, ограничивающимися в пределах полутора-двух недель, а в ближней зоне участилось применение разведывательных дронов ближнего радиуса действия, которые корректируют в основном баллистические средства поражения оперативно-тактического уровня.

Процесс уничтожения российской авиации представлял собой такой вид с начала 2024 года:

Январь

Су-34 – две единицы. Первый был сожжен 4 января в Челябинске в ходе спецоперации ГУР МО, второй – сбит 29 января в небе над Луганской областью.

14 января над Азовским морем был сбит А-50, а так же был поврежден самолет Ил-22М. Это были наиболее болезненные две потери ВКС РФ в январе 2024 года.

Февраль

Су-34 в феврале удивляли частотой своего падежа в украинском воздушном пространстве. По мнению многих это было связано с появлением уникального инструментария – блуждающего Patriot. Возможно так оно и есть, так как результат в феврале и вправду феноменальный – 9 сбитых самолетов.

Так же ВКС РФ потеряли два многофункциональных истребителя Су-35С - 17 и 19 февраля.

Но изюминкой на торте стало уничтожение очередного А-50У. Произошло это в знаковый для российских ура-патриотов день 23 февраля. Но главное не это, а то, что А-50У был поражен на расстоянии более 250 км от линии боестолкновений в Украине и рухнул на территории Краснодарского края в районе села Трудовая Армения.

Также стоит упомянуть уничтожение российского ударного вертолета Ка-52 на Авдеевском направлении, зафиксированное 7 февраля.

Март

В этом месяце ВКС РФ потеряли два фронтовых бомбардировщика, почти истребителя, Су-34.

Один Су-27 потерпел крушение 28 марта по совершенно не объяснимой причине в районе Севастополя.

Согласно данным ГУР МО Украины, в результате удара по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу им. Бериев был уничтожен один самолет А-50У.

Так же, в начале месяца был уничтожен вертолет Ка-29, который был поражен вместе с корветом проекта 22160 "Сергей Котов" в результате успешной спецоперации ГУР.

Апрель

В этом месяце в основном уничтожались вертолеты российских оккупационных войск. В частности, 10 апреля – Ка-27 в Севастополе, а 26 апреля Ка-32 был уничтожен на стоянке международного аэропорта "Остафьево" в Новомосковском административном округе города Москвы (РФ). Опять таки, последний случай был результатом спецоперации ГУР МО Украины.

Важной вехой в противодействии российским воздушным угрозам стало уничтожение 19 апреля стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Самолёт, два года безнаказанно обстреливавший Украину ракетами Х-22/32, 19 апреля получил повреждения над Черным морем и рухнул в Ставропольском крае.

Май

Месяц еще не закончился и продолжает радовать сообщениями об уничтожении российской армейской авиации. В первую очередь – штурмовиков Су-25. В мае ВКС РФ уже потеряли их 5. В последний раз настолько интенсивные потери Су-25 фиксировались в октябре 2023 года.

Примечательно, что основным аннигилятором этих штурмовиков стала 110 ОМБр, оперирующая на Авдеевском плацдарме, что говорит о появлении у этого формирования необходимого инструментария для уничтожения данной компоненты АА.

Потери этих самолетов для РОВ крайне болезненны. Прежде всего это связано с тем, что Су-25 в России не производят. Все, что сейчас может российский военно-промышленный комплекс – так это ремонт, обслуживание и модернизация данных штурмовиков.

За год до начала полномасштабного вторжения в Украину ВКС РФ имели в своем составе до 200 единиц разной модификации и степени боеспособности Су-25. С 2022 г. верифицирована потеря 31 самолета, а согласно общим данным - намного больше (так как реальные потери от верифицированных отличаются зачастую в 2-2,5 раза). И каждая такая потеря – невозвратная.

Но самое важное в этом то, что Су-25 – основная боевая единица армейской авиации для поддержки сухопутных операций на тактическом уровне. Уничтожение данного штурмовика приближает РОВ к наступлению паралича огневой воздушной поддержки сухопутных операций на тактическом уровне! И полноценной, адекватной замены Су-25 у России попросту нет!

Что касается других потерь врага в этом месяце, то впервые с февраля был уничтожен (13 мая) ударный вертолет Ка-52. В данном случае постарался зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 47 ОМБр.

Отдельно сообщалось об уничтожении российской авиации в течение мая не только в воздухе, без особой конкретизации, но и на земле. И в первую очередь за счет системных ударов СОУ по аэродромам – как на территории России, так и на временно оккупированной части Украины.

Удары по аэродромам

Регулярные удары по вражеским аэродромам являются неотъемлемой частью процесса выдавливания российской авиации. И самой жаркой локацией в выполнении данной задачи стал Крым.

Только на аэродроме "Бельбек" в результате поражения ракетными средствами стало известно об уничтожении двух перехватчиков МиГ-31БМ, одного многофункционального истребителя Су-27 и МиГ-29. Причем это верифицированные спутниковыми снимками данные.

Конечно, кто-то сильно умный может сказать, что МиГ-31БМ – это не МиГ-31К (носитель Х-47М2 "Кинжал"), а Су-27 – не Су-34 (основной носитель КАБ), но выполнявшие каждый день боевые задачи самолеты. Патрулирование, удары, разведывательная деятельность, отвлекающие маневры… В любом случае их уничтожение – это благое дело! Но, главное даже не это.

Самолеты были уничтожены на аэродроме, который прикрывал "не имеющий аналогов в мире" дивизион ЗРС С-400, который, к слову, вместе с ними тоже был ликвидирован!

То есть, это довольно красноречивый намек на то, что аэродромы даже в локациях, считавшихся до недавнего времени глубоким тылом для постоянного размещения или даже подскока тактической, фронтовой авиации, таковыми больше не являются. И никакой ЗРС С-400 уже спасти не сможет.

Перспектива

До конца 2024 года на временно оккупированных территориях Украины может не остаться ни одного аэродрома постоянной дислокации или даже подскока, которые бы использовала российская авиация. Эти функции смогут выполнять только аэродромы на территории самой России, да и то – не все.

Аэродромы в РФ, которые могут использоваться теми же Су-34, практически все находятся в зоне воздействия как минимум дронов-камикадзе, дальность полета которых составляет до полутора тысяч километров. Отводить тактическую авиацию так далеко, например, за две тысячи километров, не целесообразно и не практично. Поэтому они всегда будут в зоне поражения – когда интерес Сил обороны Украины сместится с НПЗ на аэродромы (хотя они и так время от времени привлекают внимание наших "птичек").

Совсем другая история начнется, если Украина получит разрешение от своих западных партнеров применять передаваемые нам средства поражения по территории России. Потому что прилет дрона по Шайковке это одно, а ATACMS с боевой частью кассетного типа – совсем другое.