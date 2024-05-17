Вместо самолетов следы горения: в сети показали спутниковые фото авиабазы Бельбек после ударов

В результате украинского ракетного удара по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму не только была разрушена военная техника врага. Также из-за попадания кассетными ракетами ATACMS убиты и ранены военнослужащие страны-агрессора.

Об этом сообщают в лояльных Кремлю российские паблики. Что именно было уничтожено и кто был убит, не уточняется. Тем не менее, Радио Свобода показало спутниковые снимки аэродрома Бельбек до и после удара, где можно увидеть пораженные самолеты и склад.

Спутниковые снимки показывают следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и Миг-31. Степень их повреждения и количество поврежденных машин точно определить сложно: для сравнения доступен только снимок за 1 мая.

На фото от ВСУ можно увидеть, что там, где стояли два самолета Миг-31 и склад, теперь только следы горения.

В российском сегменте сети очевидцы утверждают, что из-за украинской атаки был уничтожен склад ГСМ, три самолета, а также комплекс ПВО С-400 "Триумф" вместе с грузовиком и многофункциональной РЛС управления.

Военный эксперт по Defence Express Олег Катков рассказал в эфире украинского телевидения, что на спутниковых снимках замечено поражение самолетов, зенитно-ракетного комплекса и склада "вероятно, с авиационным вооружением".

Он также предположил, что использовались не только ATACMS, но и крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP, потому что именно такие вещи для них "являются основной целью".

"Это была довольно хорошо спланированная комбинированная атака, во время которой кассетными ATACMS был уничтожен район ПВО, охранявший этот аэродром, сами находившиеся там самолеты и уже после этого были поражены все другие цели. То есть, если будет подтвержден весь этот перечень пораженных" целей, речь идет о полном уничтожении всей авиабазы и ее выведении из строя на довольно долгий срок ", – считает Катков.

Бывший международный аэропорт Украины Бельбек с 2014 года, то есть с начала оккупации Крыма, стал рядовым авиабазобом ВКС России. Аэропорт был закрыт для гражданской авиации, а на аэродроме разместили 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 мая на этом аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Российские захватчики сразу пожаловались на ракетные удары, но по традиции соврали, что все цели сбили.

Также сообщалось, что в тот день в Крыму снова раздавались взрывы, которые услышали в Симферополе, Севастополе и Джанкое, а еще в Гвардейском, где находится еще один военный аэродром.

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