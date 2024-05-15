В Крыму раздаются взрывы: идет массированная атака на объекты оккупантов в Симферополе, Севастополе и Джанкое. Видео

Вечером в среду, 15 мая, в оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Их было слышно в Симферополе, Севастополе и Джанкое, а также в Гвардейском, где находится военный аэродром.

Об этом писали местные паблики, в частности Telegram-канал "Крымский ветер". Оккупанты тем временем уже заявили о работе своей ПВО и якобы сбитии ракет.

В Симферополе возникли возгорания из-за "падения обломков". А в Севастополе раздалось по меньшей мере шесть взрывов в районе аэродрома "Бельбек".

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что захватчики якобы отразили атаку, и отчитался об "сбитии" ракет. По его словам, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 15 мая, в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Неспокойно было в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории, на полуострове объявляли ракетную опасность.

Атака на Севастополь велась в две "волны", под ударом мог быть аэродром "Бельбек".

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