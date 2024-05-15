В оккупированном Крыму раздались взрывы: россияне заявили о ракетной атаке

В ночь на среду, 15 мая, в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Неспокойно было в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории, на полуострове объявляли ракетную опасность.

Местные жители подтверждали взрывы, активно обсуждая "бавовну" в соцсетях. "Весь Симферополь проснулся от грохота", "В Крыму работает ПВО. В Симферополе очень громко!", "Евпатория. Больше 20 взрывов", "Окна шатает конкретно", – писали они.

Евпатория

По данным украинских мониторинговых каналов, в Евпатории были прилеты ракет по объектам оккупантов. Местные "власти" ситуацию там пока не комментировали.

Севастополь

Так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО якобы сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

"Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы", – писал он.

Развожаев добавил, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе.

Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.

"Крымчане! Утром будет много неразорвавшихся кассет. Не подходить. При обнаружении, сразу вызываем 112", – писали оккупанты после взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму в ночь на 13 мая раздавались взрывы, российское министерство обороны пожаловалось на атаку ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Движение по Керченскому мосту захватчики перекрывали дважды за утро.

Позже стало известно, что взрывы прогремели на горе Ай-Петри на юге Крыма. Атакована была российская база ПВО, в результате чего командир воинской части №85683 Александр Кулаков был ликвидирован.

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