Под ударом была база ПВО, ликвидирован командир воинской части: всплыли детали взрывов в Крыму 13 мая

Около 6 утра 13 мая во временно оккупированном Крыму раздались взрывы на горе Ай-Петри на юге Крыма. Атаке подверглась российская база ПВО, в результате чего командир воинской части №85683 Александр Кулаков был ликвидирован.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что удары по объекту были нанесены ракетами.

"Территория в/ч получила повреждение, ликвидирован командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один оккупант. Есть раненые, их количество пока неизвестно", – сказано в сообщении.

На горе Ай-Петри расположены Радары Южного берега – самый известный военный объект Большой Ялты. Захват полуострова Россией там был расположен украинский радиочастотный батальон, где базировались радиолокационные комплексы советского производства "Оборона", "Алтай" и "Граница-М", а также украинские 36ДС-6.

Оккупировав полуостров, россияне сформировали там подразделение 3-го радиочастотного полка ПКС РФ.

"Разместили ли они там новое радиолокационное оборудование – неизвестно, но и старого хватает, чтобы контролировать небо над Крымом и над морем вокруг него", – отметили авторы канала.

Напомним, российское минобороны утром 13 мая посетовало, что Крым атаковали ракеты Storm Shadow и беспилотники. Движение по Керченскому мосту захватчики перекрывали дважды за утро. Заявили, что над полуостровом ПВО РФ якобы сбило четыре Storm Shadow и семь БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 мая надводный дрон ГУР МОУ ударил по российскому скоростному катеру в бухте Узкая возле поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму. Со спутника было видно повреждение пирса, к которому был пришвартован катер РФ.

– 4 мая во временно оккупированном россиянами Крыме также раздавались взрывы. Министерство обороны страны-агрессора РФ утверждает, что их противовоздушная оборона якобы сбила четыре ракеты ATACMS.

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