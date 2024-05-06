Появились спутниковые снимки с места удара ГУР по скоростному катеру РФ в Крыму

В бухте Узкая недалеко от поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 мая надводный дрон Главного управления разведки Минобороны Украины ударил по российскому скоростному катеру. Со спутника видно повреждение пирса, к которому был пришвартован катер РФ.

Снимок опубликовал проект "Схемы". Напомним: 6 мая ГУР МО заявило об успешной операции подразделения Group 13 в водах вблизи Крыма. Морской беспилотник "Магура V5" поразил скоростной катер российских захватчиков.

Журналисты благодаря видео, которое обнародовала пресс-служба ГУР, установили точную локацию. На кадрах, сделанных спутником Planet Labs, видно место попадания и поврежденный пирс, к которому был пришвартован вражеский катер.

В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что это судно из серии "Мангуст", стоимость которого оценивается в более чем 125 млн рублей (1,3 млн долларов).

Видео атаки:

Как писал OBOZ.UA:

– В ГУР МО отметили: успешная миссия в бухте Узкая (временно оккупированный Крым) стала возможной при содействии всех неравнодушных, которые донатили через платформу United24.

– Скоростной патрульный катер, который уничтожили наши разведчики, использовался вражеским флотом и спецслужбами РФ.

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