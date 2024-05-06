Дрон Магура V5 поразил скоростной катер оккупантов в Крыму: это была операция ГУР

Главное управление разведки Минобороны в ночь на 6 мая поразило морским дроном Магура V5 российский скоростной катер вблизи поселка Черноморское Евпаторийского района оккупированного Крыма. Судно оккупантов находилось в пункте базирования в районе бухты Узкая.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. По данным собеседника в ГУР, в районе бухты Узкая проведена операция, в результате которой Магура V5 поразил скоростной катер врага.

При этом ночью пропагандистские паблики Крыма жаловались на атаку морских дронов на полуостров. Утверждалось, что "после долгого перерыва" поступает информация о применении МБЭК (морских безэкипажных катеров) у берегов Крыма.

Согласно заявлению минобороны РФ, у западного побережья полуострова якобы было уничтожено "до пяти безэкипажных катеров ВСУ", целью которых были "военные катера в одной из бухт в районе н. п. Черноморское".

"Обошлось без жертв и пострадавших", – уверяют у Шойгу.

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