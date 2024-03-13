'Даже радарам трудно их увидеть': в ГУР рассказали о характеристиках морских дронов Magura V5, которые уничтожают флот РФ. Видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали об украинских морских дронах Magura V5. Именно эти безэкипажные катера стали настоящей грозой для Черноморского флота РФ и отправили на дно уже не один российский военный корабль.

Остаться практически "невидимыми" для оккупантов и благодаря этому совершать эффективные удары по вражескому флоту, этим морским дронам помогают некоторые уникальные характеристики. Какие именно – в военной разведке рассказали журналистам BBC News.

В ГУР отмечают: украинские морские дроны совершили революции в ведении боевых действий на море. На счету беспилотных надводных аппаратов Magura V5 – немало вражеских кораблей. Среди них – российский разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные катера проектов 1176 "Акула" и 11770 "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов". Все они были потоплены.

Секрет успешности атак, по словам командира спецподразделения ГУР МОУ Group-13 с псевдо "Тринадцатый", состоит в том, что россиянам достаточно сложно вовремя обнаружить угрозу.

"Он (морской дрон Magura V5. – Ред.) не выделяет много тепла, поэтому его почти не видят тепловизионные камеры. Он – из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть", – рассказал "Тринадцатый".

Командир Group-13 также поделился некоторыми подробностями проведения атак. Спецназовцы, отметил он, могут охотиться на очередной российский военный корабль днями напролет. При этом операторы морских дронов должны сохранять максимальную концентрацию и сосредоточенность вплоть до уничтожения цели.

"Самой сложной целью был "Сергей Котов". Group-13 дважды атаковала и повреждала его, но потопить удалось лишь с третьей попытки", – рассказал "Тринадцатый".

Напомним, ранее в ГУР рассказали о российской информоперации "Перун" и ее главных целях. Эта операция направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и создание условий для решения задач СВО.

К участию в этой информации привлекаются подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" РФ и шпионы ГРУ РФ. Они концентрируют усилия на дискредитации украинских и западных политиков путем обвинения в коррупции и предательстве интересов Украины. Также в рамках операции ее организаторы оправдывают агрессию РФ и освещают ситуацию с выгодных для Москвы позиций, распространяют дезинформацию о якобы "нормализации жизни" на оккупированных территориях при участии российских властей и пытаются сформировать в медиапространстве Европы и РФ образ "украинских нацистов".

Пик информоперации "Перун" разведчики прогнозируют на дни голосования в РФ на так называемых выборах президента.