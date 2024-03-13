Пик будет в день 'выборов' Путина: ГУР рассказало о российской информоперации 'Перун' и ее главных целях

Российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной операции "Перун", которая проходит на временно оккупированных территориях Украины и в самой РФ. Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и создание условий для решения задач "СВО". Пиком операции будет день "выборов" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, к участию в операции "Перун" привлекаются подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" РФ и шпионы ГРУ РФ.

Пропагандисты Кремля дают указания по:

– дискредитации украинских и западных политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

– оправданию агрессии РФ и освещение ситуации вокруг Украины с выгодных для Москвы позиций,

– распространению дезинформации о якобы "нормализации жизни" на оккупированных территориях с участием российских властей,

– формированию в медиапространстве Европы и РФ образа "украинских нацистов".

По российской методичке спецслужбы Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя как уже старые, так и только что вымышленные фейки: о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов Одессе и т.д.

"Пиком активизации пропагандистских мер определен день так называемых выборов президента РФ. Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня этого года", – рассказали в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР опубликовали перехват разговора оккупантов на Белгородщине, которые из-за неприязни местного населения вынуждены снимать Z-символику со своих авто.

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