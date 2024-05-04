В Крыму ночью прогремели взрывы: оккупанты заявили о сбитии ракет ATACMS

Во временно оккупированном россиянами украинском Крыму в ночь на субботу, 4 мая, гремели взрывы. Министерство обороны страны-агрессора РФ утверждает, что их противовоздушная оборона сбила четыре ракеты ATACMS.

Пресс-служба МО противника отчиталась об этом утром в субботу. Мол, в течение ночи российские военнослужащие "пресекли попытку киевского режима" совершить обстрел "с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS".

"Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", – утверждают в РФ.

Государство-агрессор, которое начало неспровоцированную полномасштабную войну против Украины, цинично назвало указанную ракетную атаку "террористической".

По информации мониторинговых Telegram-каналов, оккупанты включали в ряде населенных пунктов воздушную тревогу.

Взрывы слышали в Джанкое, Евпатории, Первомайском, Красноперкопске. Подробности уточняются.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Бывший министр иностранных дел Литвы и посол страны в Швеции Линас Линкявичюс тонко намекнул на недолговечность Крымского (Керченского) моста. В России ответили, что в "судный день" политик якобы пожалеет о своих высказываниях.

– Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник сообщил, что незаконный Крымский мост, соединяющий оккупированный украинский полуостров с РФ, рано или поздно окажется под ударом Сил обороны. Однако к этой атаке нужно хорошо подготовиться: залп должен быть массированным, ведь одномоментно разрушить нужно не одну-две секции переправы, а больше.

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