Экс-глава МИД Литвы сделал намек о будущем Керченского моста: в России ответили угрозами

Бывший министр иностранных дел Литвы и посол страны в Швеции Линас Линкявичюс тонко намекнул на недолговечность Крымского (Керченского) моста. В России заявили, что в "судный день" он пожалеет о таких высказываниях.

Ироническое сообщение литовский дипломат опубликовал в соцсети Х (exTwitter). Он отметил, что "если кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время".

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский отреагировал на сообщение Линкявичюса. Он обозвал политика "послушной балтийской болонкой США".

"Сейчас они бешено лают, но потом будут жалко ныть, когда наступит судный день и все подобные промахи станут чем-то, о чем они будут жалеть", – отметил заместитель постпреда РФ в ООН.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что Крымский мост – это абсолютно лишнее инфраструктурное сооружение. Благодаря наличию этого объекта враг может беспрепятственно обеспечивать функционирование своего оккупационного контингента как в Крыму, так и на юге Херсонской и Запорожской областей.

По словам эксперта, чтобы разрушить такое сооружение, нужно применять комплексный подход. Но в любом случае, как отмечает американский генерал Бен Годжес, освобождение Крыма должно начинаться с разрушения Керченского моста.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник сообщил, что незаконный Крымский мост, соединяющий оккупированный украинский полуостров с РФ, рано или поздно окажется под ударом Сил обороны Украины. Однако к этой атаке нужно хорошо подготовиться: залп должен быть массированным, ведь одномоментно разрушить нужно не одну-две секции переправы, а больше.

– Научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий отметил, что "конец моста близится".

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