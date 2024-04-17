Керченский мост продержится пару месяцев, а затем Крым станет островом голодных 'зеленых человечков'. Интервью с капитаном 1 ранга Заблоцким

Страна-оккупант Россия в очередной раз устроила дымовую завесу для Керченского моста. Враг боится, что удары по Крыму могли быть прикрытием попытки украинских Сил обороны разрушить это сооружение. Насколько это тяжело технически? Конечно, речь идет о непростой задаче, но при наличии всех необходимых средств – а это должна быть комбинированная атака – мост может быть разрушен. Причем это может произойти еще до июля текущего года.

Что касается освобождения оккупированного полуострова, то сейчас Силы обороны работают над его демилитаризацией, уничтожая критические военные объекты врага – в частности, сегодня прилетело по Джанкою. Атаку на аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля российские паблики называют частью подготовки к атаке на Керченский мост.

Когда оккупационная армия потеряет возможность снабжения морем и Керченский мост, полуостров превратится в остров, полный голодных и злых "зеленых человечков", у которых не будет запасов ни для войны, ни для жизни.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– Могли бы вы объяснить ситуацию вокруг Керченского моста? По сообщениям, там 15 апреля была устроена дымовая завеса из-за возникшей угрозы применения украинскими Силами обороны ракет "Нептун" или Storm Shadow/Scalp. На полуострове в который раз была объявлена воздушная тревога.

– Можно говорить, что конец моста приближается, учитывая заявления ответственных лиц Министерства обороны, представителей военно-политического руководства. Но что касается происходящего там на самом деле, была ли какая-то физическая угроза для моста, мы не можем судить, поскольку пока нет официального комментария Минобороны и даже командования "Юг". Поэтому нужно подождать некоторое время.

Но во время каждого удара по Крыму оккупанты на всякий случай перекрывают пролив, перекрывают движение по Керченскому мосту, задымляют его и т. д. Потому что подозревают – под прикрытием ударов по Крыму могут быть нанесены удары и по мосту. Эта версия также имеет право на существование.

Однако пока идет речь о зачистке Крыма как такового, ведь это большой хаб военных припасов, техники и тому подобное. Поэтому мост будет уничтожен в нужный момент. Я думаю, июль – крайний срок.

Возможно, будут какие-то другие события, зависящие от наличия у нас определенных ресурсов, от текущей ситуации, от того, будет она меняться или нет. Пока мы видим, что она очень динамичная. Самыми тяжелыми для нас будут ближайшие месяц-два из-за перебоев в поставках помощи от США. Но надеюсь, что дальше будет лучше и мост свое получит.

– Насколько это трудно технически – уничтожить Керченский мост? Ведь его ширина не слишком велика, 23 метра. Нужно ли для этого специфическое оружие?

– Действительно, вопрос сложный, но давайте не забывать, что мост уже дважды был успешно атакован. Думаю, что этот опыт будет учтен и новая атака, скорее всего, будет комбинированной – с моря, с воздуха, с суши. Что касается средств, которыми мост может быть уничтожен, то я такой информацией не владею. Возможно, что-то такое у нас уже есть. Увидим.

– Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес придерживается мнения, что именно Крым должен стать главной точкой приложения усилий украинских Сил обороны и именно освобождение Крыма станет началом окончательного освобождения всей Украины от оккупантов. Недавно генерал сделал новое заявление, в котором объединил вопросы Крыма и освобождения левобережья Херсона. По его мнению, очень важно, чтобы украинская армия могла наносить удары по объектам врага в Крыму, в частности, необходимо разрушить авиационную базу в Саках и заставить Черноморский флот полностью покинуть полуостров. Ходжес также подчеркнул, что для достижения этой цели Силам обороны нужны две вещи: дальнобойное оружие и высокоточное оружие. Соглашаетесь ли вы с такими оценками?

– Безусловно. Генерал знает, о чем говорит. Это давний друг Украины, его трудно заподозрить в какой-то двойной игре. Действительно, если проанализировать то, что происходит за последний год или полтора, можно увидеть, что фактически проводится постепенная демилитаризация Крыма.

Были "вышки Бойко", затем Западный Крым, уничтожение средств ПВО, радиолокационных станций, атаки на аэродромы, базы и пункты базирования Черноморского флота, уничтожение катеров вместе с техникой, атака на Севастополь, на корабли, штаб флота и т. п., уничтожение кораблей в Феодосии и в открытом море. И это еще не вечер, как говорится.

Не зря у нас есть три плацдарма на левом берегу, которые держат наши морские пехотинцы. Противник не может с ними ничего сделать, он не может построить там укреплений, потому что там зыбкий грунт, засасывающее все болото. Противник даже не проводит там фортификационных работ: там они невозможны.

Так что они атакуют, понесут потери и снова атакуют. Сейчас там сменили командующего, но он все равно ничего не сможет сделать (в октябре 2023 года командование Днепровской группировки российских оккупационных войск принял Михаил Теплинский. – Ред.), потому что там ситуация такая, что ничего не поможет.

Это та ситуация, когда возложенные задачи невозможно выполнить из-за обстоятельств непреодолимой силы. Следовательно, можно держать оборону исключительно на море.

Все, кто приближался к Крыму со стороны суши в течение всех войн за последние 300 лет, Крым брали. Там невозможно обороняться, невозможно его удержать. Когда не будет моста, не будет возможности морем обеспечивать логистику, Крым превратится в остров, наполненный голодными, злыми "зелеными человечками", у которых не будет запасов ни для войны, ни для существования вообще. Это уже будет совсем другая геополитическая ситуация.

Как сказал в свое время Валерий Федорович Залужный, из Крыма война началась, в Крыму она и закончится. Так что Бен Ходжес совершенно прав.