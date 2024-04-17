У врага минус батареи ПВО, вертолеты и не только: удар по Джанкое был операцией СБУ и ГУР, били модернизированным оружием – источники

Удары по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму, вероятно, были совместной операцией Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Минобороны. После атаки последовало две волны детонации, точные последствия поражений модернизированным оружием уточняются.

Предварительно известно, что на аэродроме уничтожены три батареи ПВО, несколько вертолетов, склад БК и другие "жирные" цели. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

По данным наших источников, удар по аэродрому в Джанкое был нанесен модернизированным советским оружием. Это стало неожиданностью для российских окупантов, поэтому последствия и масштабы поражений, по предварительным данным, стали значительными.

Источники отмечают, что с высокой вероятностью в результате удара были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион".

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