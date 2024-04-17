В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео

В ночь на среду, 17 апреля, в городе Джанкой в оккупированном Крыму раздались взрывы. После них вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома.

Об этом сообщает ASTRA. В местных пабликах писали, что в Крыму объявляли ракетную опасность.

Жители Джанкоя сообщают, что они слышали и видели последствия "бавовны", от взрывов тряслись дома. Некоторые из них наблюдали из окна за пожаром в поле.

Вскоре жители Джанкоя сообщили о новых взрывах, пожар в районе военного аэродрома тем временем продолжался.

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля Силы обороны Украины ракетным ударом по временно оккупированному Крыму уничтожили российский командный пункт. На локации находились высокопоставленные российские офицеры.

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