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В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео

София Закревская
War
1 минута
1,0 т.
В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео

В ночь на среду, 17 апреля, в городе Джанкой в оккупированном Крыму раздались взрывы. После них вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома.

Об этом сообщает ASTRA. В местных пабликах писали, что в Крыму объявляли ракетную опасность.

Жители Джанкоя сообщают, что они слышали и видели последствия "бавовны", от взрывов тряслись дома. Некоторые из них наблюдали из окна за пожаром в поле.

В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео
В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео

Вскоре жители Джанкоя сообщили о новых взрывах, пожар в районе военного аэродрома тем временем продолжался.

В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео
В Джанкое раздались взрывы: вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля Силы обороны Украины ракетным ударом по временно оккупированному Крыму уничтожили российский командный пункт. На локации находились высокопоставленные российские офицеры.

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