Силы обороны Украины поразили в Крыму командный пункт РФ с высокопоставленными офицерами: что происходит

В понедельник, 15 апреля, ракетным ударом во временно оккупированном Крыму уничтожен российский командный пункт. На локации находились высокопоставленные российские офицеры.

Об этом OBOZ.UA заявили собственные информированные источники в спецслужбах. Взрывы на полуострове раздались в полдень.

Оккупанты подняли дымовой занавес в районе Керченского залива с целью маскировки, сообщалось о работе ПВО. Воздушная тревога в оккупированном Крыму длилась около двух часов.

Активисты движения "Атеш" сообщали о возможном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. "810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", – отметили в сообщении.

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