'Не только Крымский мост': Зеленский рассказал о следующих военных целях Украины

Украина не только имеет все законные и моральные права на уничтожение так называемого Крымского моста, но и обязательно воспользуется этими правами. Вполне возможно, что разрушение Керченского моста произойдет уже в этом году, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому таблоиду Bild. Президент подчеркнул, что контрнаступательные операции Украины должны дать результат.

"Вопрос не в Керченском мосте, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это не только мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты", – уточнил Зеленский.

"Это законные цели. И я уже молчу, что они расположены на временно оккупированных территориях Украины", – добавил президент.

Но для успешных контрнаступательных действий украинским защитникам нужно оружие, подчеркнул Зеленский. У Украины есть планы нового контрнаступления ВСУ, и, по его словам, "надежда украинцев заключается не только в одной системе оружия из Германии, но в пакете помощи американцев".

Как писал ранее OBOZ.UA, Украина уже стала заложницей внутриполитического противостояния в США накануне выборов. Республиканцы с подачи бывшего американского президента Дональда Трампа, рассчитывающего вернуться в Белый дом, много месяцев блокируют выделение новой помощи для Украины. А без нее, как считает президент Зеленский, наше государство может потерпеть поражение в войне с Россией.