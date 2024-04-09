Зеленский заявил, что Украина проигрывает войну без помощи США: почему возникла задержка и какую 'измену' уже приписали Трампу

Украина стала заложницей внутриполитического противостояния в США накануне президентских выборов: республиканцы с подачи бывшего американского президента Дональда Трампа, рассчитывающего вернуться в Белый дом после ноября 2024 года, много месяцев блокируют выделение новой помощи для Украины – а без нее, считает президент Украины Владимир Зеленский, наше государство может потерпеть поражение в войне с Россией.

Между тем западные СМИ опубликовали тревожные "инсайды" относительно того, что именно Трамп может иметь в виду, обещая своему электорату "закончить войну России против Украины через 24 часа после избрания". Подробности собрал OBOZ.UA.

Над бездной: без помощи США Украина может проиграть войну

Без помощи США Украина может проиграть войну. По крайней мере, так считает президент Украины Владимир Зеленский, который, как сообщает CNN, поделился своими тревогами во время видеовстречи украинской группы сбора средств UNITED24. Он также предостерег: когда падет Украина, агрессор направит свои аппетиты на другие государства.

"Важно конкретно обратиться к Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, другие страны подвергнутся нападению. Это факт", – подчеркнул Зеленский.

Это заявление издание назвало "одним из острейших предупреждений" украинского президента с момента начала полномасштабной агрессии России более двух лет назад. И прозвучало оно после месяцев блокирования на уровне Конгресса продолжения помощи для Украины, армия которой противостоит значительно более сильному врагу, изнемогая от нехватки боеприпасов. И все эти месяцы Россия, осмелев на фоне бездействия Штатов, наносит жестокие удары по украинским городам ракетами и дронами-камикадзе.

И если Сенат одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю более чем на 95 млрд долларов еще в феврале, то Палата представителей медлит до сих пор: спикер от Республиканской партии Майк Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект, который разблокировал бы жизненно необходимую Украине помощь.

Трамп-"миротворец": как бывший президент США собирается закончить войну в Украине "за 24 часа"

Многочисленные аналитики и эксперты упрямство Джонсона и большинства конгрессменов-республиканцев связывают с предвыборной кампанией экс-президента США Дональда Трампа, стремящегося вернуться в Белый дом. Одним из тезисов его перевыборной программы, с помощью которой Трамп собирается снова усесться в президентское кресло, является обещание "завершить войну России и Украины за 24 часа".

В детали своего плана Трамп публично не вдавался. Однако непублично он его обсуждал с разными людьми. И среди них нашлись те, кто "слил" замысел экс-президента США изданию The Washington Post, ведь с подобным развитием событий не согласна даже часть однопартийцев Трампа.

Замысел "миротворца"-Трампа, как следует из публикации, в народе могли бы назвать "простым, как двери": он собирается в случае избрания президентом США давить на Киев с требованием отдать России часть украинской территории. В частности, как утверждали собеседники издания, обсуждавшие "план" с самим Трампом и его советниками, он намерен заставить Украину отказаться от временно оккупированного Россией Крыма и передать агрессору и оккупанту украинский Донбасс.

Трамп, пишет The Washington Post, считает, что и агрессор Россия, и жертва нападения Украина, мол, "хотят сохранить лицо, хотят выхода". Также он уверен, что в отдельных регионах нашего государства люди мечтают присоединиться к РФ.

Издание добавляет: первые сообщения о том, что может скрываться за обещаниями Трампа быстро закончить войну, появились еще в ноябре прошлого года. Тогда участники встречи с делегацией Европейского совета по международным отношениям упоминали о рассказе бывшего помощника Трампа в Белом доме Майкла Антона, который описал в общих чертах так называемый мирный план экс-президента США. Кроме "вознаграждения" российского диктатора Владимира Путина, начавшего самую большую со времен Второй мировой войну в Европе, захваченными украинскими территориями, Трамп якобы собирался "ограничить расширение НАТО" (этого в преддверии начала полномасштабного вторжения в Украину в ультимативной форме требовал Кремль). Еще один пункт "плана" – "побудить Путина ослабить свою растущую зависимость от Китая", что, вероятно, предполагает снятие с государства-агрессора санкций, наложенных на него за нападение на Украину.

Впрочем, сам экс-советник в разговоре с The Washington Post сказал, что не общался с Трампом в течение 18-24 месяцев, а также возразил, что знал что-то о плане Трампа по Украине.

Реакция Трампа и его команды на "слив" предполагаемого плана в СМИ

Еще на этапе написания материала о подробностях "мирного плана" Трампа журналисты The Washington Post обратились за комментариями к предвыборному штабу этого кандидата в президенты. Там от прямого ответа на четкий вопрос уклонились.

"Любые предположения относительно плана Трампа исходят от неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", – заявила представитель штаба Каролайн Ливитт.

Впоследствии, как сообщает New York Post, на сообщения о подробностях, обнародованных The Washington Post, отреагировал и сам Трамп. Он назвал утверждение о его намерениях давить на Киев с требованием отдать России часть украинских территорий "фейковыми новостями".

Напомним, в марте "друг Путина" в Европе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уехал в США, чтобы с Трампом " обсудить прекращение войны в Украине". После встречи Орбан вернулся окрыленный и принялся рассказывать о плане Трампа по окончанию войны.

Премьер Венгрии назвал Трампа "президентом мира, у которого очень четкое видение, с которым трудно не согласиться". По его словам, Трамп "не даст ни копейки на российско-украинскую войну", если победит на выборах президента США. Следовательно, считает Орбан, война быстро закончится, потому что "Украина сама не устоит", а Европа "сама по себе не способна финансировать эту войну".