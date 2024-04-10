Украина разработала план нового контрнаступления: Зеленский сказал, что для этого необходимо

Как в России планируют "большое нападение на Харьков", так и высшее руководство Украины не только планирует контрдействия, но и разрабатывает планы нового контрнаступления ВСУ и освобождения всех пока захваченных территорий. Но для этого нужна военная помощь Украине, и Киев рассчитывает на своих партнеров.

Об этом рассказал в интервью немецкому таблоиду Bild президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, надежда украинцев "не только в одной системе оружия из Германии, но и в пакете помощи американцев". Украина может победить армию Путина, но только современным оружием, уточнил он.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружения. Поэтому мы рассчитываем на получение определенных технологий. И если мы продолжим наращивать производство, и получаем лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Дело только в качестве оружия", – отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что защитники страны нуждаются в помощи именно в оружии – как из Германии, так и из США. И если с канцлером ФРГ он уже неоднократно встречался, "вероятно, поэтому Зеленский уже связался с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, блокирующим пакет помощи от США", предполагает издание.

Зеленский также отметил, что не хочет вести переговоры с Путиным и не намерен отдавать территории Украины захватчикам.

Как писал ранее OBOZ.UA, Украина уже стала заложницей внутриполитического противостояния в США накануне выборов. Республиканцы с подачи бывшего американского президента Дональда Трампа, рассчитывающего вернуться в Белый дом, много месяцев блокируют выделение новой помощи для Украины. А без нее, как считает президент Зеленский, наше государство может потерпеть поражение в войне с Россией.