В Севастополе раздались взрывы: оккупанты утверждают, что сработала ПВО

В ночь на вторник, 9 апреля, в оккупированном Севастополе было неспокойно – там объявляли тревогу, после чего раздался громкий взрыв (по другой версии – два взрыва с коротким интервалом). По сообщениям очевидцев, "хлопок" был слышен даже в Евпатории, а местные "власти" заявили о работе российской ПВО.

Об этом писали в местных пабликах, в частности, в Telegram-канале "Крымский ветер". Люди писали, что "хлопок" был слышен в Нахимовском районе Севастополя.

"Там не просто громкий хлопок был, это было очень громко, мы просто на пол упали", – рассказали местные жители. После взрыва в небо взвился дым.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "громкие звуки", которые были слышны в городе – это якобы работа "системы автоматического уничтожения воздушной цели". По его словам, эта цель низко летела над морской акваторией вблизи Севастополя.

"Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Доверяйте только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику. В городе все спокойно", – выдал Развожаев.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время во временно оккупированном Крыму очень тревожно, поскольку российские захватчики сильно опасаются атак Вооруженных сил Украины. Из-за этого оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста.

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