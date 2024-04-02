Боятся атак ВСУ: в 'Атеше' рассказали, как оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста

В последнее время во временно оккупированном Крыму очень тревожно, поскольку российские захватчики сильно опасаются атак Вооруженных сил Украины. В этой связи оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста.

Об этом сообщили активисты движения "Атеш". Стоит отметить, что партизаны ведут постоянный мониторинг обстановки вокруг Керченского моста.

В ходе наблюдений было обнаружено, что Россия использует гражданские суда для перевозки военного оборудования. Также отмечено уменьшение движения количества военных кораблей Российского ВМФ в районе.

Кроме того, было отмечено перемещение ПВО для защиты Крымского моста от возможных воздушных атак со стороны сил обороны Украины, включая комплексы С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Отмечается, что эти действия захватчиков свидетельствуют о стратегических приоритетах оккупантов, направленных на укрепление воздушной защиты моста в ущерб защите российских городов.

Напомним, активисты движения "Атеш" зафиксировали в Гвардейском на территории временно оккупированного Крыма прибытие военной техники на железнодорожную станцию Остряково. Ее разместили на территории воинской части, окруженной гражданской застройкой.

Также Россия опрокинула во временно оккупированный Крым новые оперативные группы ФСБ. Увеличение численности вражеских спецслужб также зафиксировано в Джанкое.

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