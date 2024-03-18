Россия перебросила в оккупированный Крым новую группу ФСБшников: в 'Атеш' сделали предупреждение захватчикам. Фото

Страна-террорист Россия перебрасывает во временно оккупированный Крым новых захватчиков. Недавно на украинском полуострове заметили новые оперативные группы ФСБ.

Увеличение численности вражеских спецслужб зафиксировали в Джанкое. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Новые представители российских спецслужб прибыли на север временно оккупированного Крыма. При этом агенты "Атеш" отметили, что враг открыто носит форму с шевронами ФСБ РФ.

Захватчиков предупредили, что теперь им не удастся скрыться от украинских патриотов.

"Наши агенты сумели запечатлеть представителей ФСБ, о которых мы сообщали раньше. Наши источники из российских спецслужб сообщали о прибытии новой оперативной группы ФСБ на север Крыма. Он совершил ошибку, надев шеврон. Теперь ему не скрыться", – говорится в сообщении.

Ранее в Джанкое было зафиксировано множество техники с обозначением группировки войск "Днепр" (белый треугольник). Кроме того, оккупанты доставляют грузовые военные автомобили на железнодорожную станцию в Джанкое.

Напомним, в феврале в город Джанкой прибыло много новых военнослужащих страны-агрессора РФ. Среди них – наемники частной военной компании "Вагнер".

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