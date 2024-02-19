Россия перебросила наемников ППК "Вагнер" в оккупированный Джанкой: появились фото и подробности

В город Джанкой (временно оккупированный россиянами Крым, Украина) прибыло много новых военнослужащих страны-агрессора РФ. Среди них – наемники частной военной компании "Вагнер".

Об этом 19 февраля на своем канале в Telegram сообщило партизанское движение "Атеш". Его агент сделал фотографии боевиков и их военной техники.

Кроме "вагнеровцев", в городе были замечены оккупанты из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военные автомобили с Архангельской области и представители республики Коми.

"Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории. Благо, наши агенты продолжают работать, вследствие чего мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди!" – написали партизаны "Атеш".

Они призвали присоединяться к ним, чтобы бороться за справедливость и помогать в деоккупации украинских земель.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, зафиксировало маршрут переброски оккупантами тяжелых пушек "Гиацинт-Б" на территории Крыма. Четыре единицы этой техники враг перевозил через Евпаторию.

– Агент "Атеша" также провел разведку местности в районе вражеской нефтебазы в Крыму. Она находится на окраине Севастополя.

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