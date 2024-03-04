Россия перебросила в оккупированный Джанкой оперативные группы ФСБ из Москвы: в 'Атеш' узнали цель врага

Страна-террорист Россия перебросила во временно оккупированный Крым оперативные группы ФСБ из Москвы. Новые группировки захватчиков заметили в Джанкое.

Более того, на украинском полуострове действует множество подразделений военной полиции. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По предварительным данным, приоритетом деятельности новых групп ФСБ из Москвы будет борьба с украинским подпольем. При этом в "Атеш" отметили, что после исчезновения нескольких российских военных оккупанты устроили в Джанкое сильный контрразведывательный режим.

Также в Джанкое было зафиксировано множество техники с обозначением группировки войск "Днепр" (белый треугольник). Кроме того, оккупанты доставляют грузовые военные автомобили на железнодорожную станцию в Джанкое.

При этом раз в неделю на вокзал Джанкоя прибывает новая партия мобилизованных и прикомандированных оккупантов. По информации "Атеш", большую часть захватчиков размещают возле военного аэродрома.

Напомним, в феврале в город Джанкой прибыло много новых военнослужащих страны-агрессора РФ. Среди них – наемники частной военной компании "Вагнер".

Ранее сообщалось, что партизаны зафиксировали прибытие в Крым техники и личного состава на городской вокзал Джанкоя. Кроме того, партизаны отметили, что личный состав оккупантов регулярно приезжает на поездах.

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