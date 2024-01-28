Оккупанты стягивают в Крым военную технику и живую силу. Фото из Джанкоя

Активисты движения "АТЕШ" разведали ситуацию в Джанкое. Партизаны зафиксировали прибытие техники и личного состава на городской вокзал.

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Об этом сообщается в Telegram-канале организации. Там же были опубликованы соответствующие фотографии.

Агенты "АТЕШ" зафиксировали КамАЗы, "Уралы" и личный состав на вокзале в Джанкое. Кроме того, партизаны отметили, что личный состав оккупантов регулярно приезжает на поездах и вышеуказанных транспортных средствах.

"Темпы пребывания остаются по-прежнему систематичны. Из этого следует то, что личного состава всегда не хватает, что свидетельствует о значительных потерях на фронте", – сообщают партизаны.

В движении добавили, что их активисты на оккупированных территориях, а также работающие внутри силовых структур и в России продолжают бороться с рашистами и оказывают помощь ВСУ в освобождении "украинских земель от болотной орды".

Как писал OBOZ.UA, агенты "АТЕШ" обнаружили систему противовоздушной обороны, которую российские военные разместили у метро Белокаменная в Богородском районе Москвы. Ранее эту территорию министерство обороны РФ отобрало у учебно-спортивной организации.

Кроме того, ранее активисты "АТЭШ" провели внешнюю разведку территории корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. На этом заводе россияне производят ракеты и другое вооружение.

Также в Москве партизаны провели разведку территории главного управления Росгвардии. Оно расположено по адресу улица Твардовского, 2, корпус 2.

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