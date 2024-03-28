Создали фальшивый 'объект'? В 'Атеш' раскрыли данные о перемещении оккупантами техники в Крыму. Фото

Активисты движения "Атеш" зафиксировали в Гвардейском на территории временно оккупированного Крыма прибытие военной техники на железнодорожную станцию Остряково. Ее разместили на территории воинской части, окруженной гражданской застройкой.

Уточняется, что вся техника находится в рабочем состоянии. Об этом говорится в Telegram "Атеш".

Активисты предположили, что российское командование могло создать фальшивый "объект" сосредоточения техники, чтобы в дальнейшем обвинить СОУ в ударах по гражданской инфраструктуре.

Напомним, по данным "Атеш" оккупанты в захваченном ими Крыму после недавних результативных атак со стороны Сил обороны Украины пытаются защитить бухту Севастополя от новых ударов.

Командование ЧФ РФ перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту в Севастополе. Кроме того, оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу, передает агент "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Партизаны "Атеш" сообщили о прибытии во временно оккупированный Джанкой в Крыму новых военнослужащих страны-агрессора. Вероятно, оккупанты приехали с Дальнего Востока, Республики Коми и Якутии (РФ).

– Также Россия опрокинула во временно оккупированный Крым новые оперативные группы ФСБ. Увеличение численности вражеских спецслужб также зафиксировано в Джанкое.

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