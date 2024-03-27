Оккупанты пытаются защитить бухту Севастополя после ударов по кораблям – 'Атеш'

Российские оккупанты демонстрируют активность в захваченном ими Крыму после недавних результативных атак со стороны Сил обороны Украины. После того, как наши воины поразили несколько военных кораблей противника, захватчики пытаются защитить бухту Севастополя от новых ударов.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами. Враг активизировался после ударов крылатыми ракетами и морскими дронами по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов".

Командование Черноморского флота РФ перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту в Севастополе. Кроме того, оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу, передает агент "Атеш".

"Оккупанты пытаются защитить бухту от ударов СОУ. Ситуацию в бухте помогает мониторить группа "Крымский ветер". Мы продолжаем постоянное наблюдение за ситуацией в бухте Севастополя!" – сказано в сообщении.

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Уже утром в Генеральном штабе ВСУ подтвердили серьезные потери врага на украинском полуострове. В частности, успешный удар был нанесен по центру связи оккупантов. Также поражены корабли "Ямал" и "Азов".

Также кроме двух десантных кораблей мог быть поврежден третий корабль Черноморского флота РФ. Речь идет о разведывательном судне "Иван Хурс".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские воины поразили корабль "Константин Ольшанский", который россияне присвоили во время незаконной аннексии Крыма. Удар был нанесен крылатой ракетой "Нептун".

– На сегодняшний день у Черноморского флота РФ осталось 5 больших десантных кораблей из 14, которые были до начала полномасштабной войны. 4 БДК Силы обороны Украины уничтожили, и еще 5 отправили на ремонт.

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