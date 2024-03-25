В результате удара по оккупированному Севастополю мог быть поврежден третий корабль: что известно о судне 'Иван Хурс'

В результате ракетной атаки в ночь на 24 марта во временно оккупированном Крыму, кроме двух десантных кораблей, мог быть поврежден третий корабль Черноморского флота РФ. Речь идет о разведывательном судне "Иван Хурс".

На сегодняшний день информация о последствиях удара по ЧФ РФ еще проверяется. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, информация о поражении еще одного судна во временно оккупированном Крыму верифицируется. При этом Плетенчук уточнил, что речь идет о корабле "Иван Хурс".

"Есть такое подозрение, что, скорее всего, он тоже получил повреждения. Как только мы соберем информацию из различных источников и сможем ее верифицировать, тогда мы сможем уже оперировать ею как фактом", – сказал Плетенчук.

Средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" используется российскими оккупантами для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Захватчики поставили этот корабль на вооружение Черноморского флота РФ в конце 2018 года. "Иван Хурс" базируется в бухте Южная в оккупированном Севастополе. Его экипаж состоит из 130 человек.

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Уже утром в Генеральном штабе ВСУ подтвердили серьезные потери врага на украинском полуострове. В частности, успешный удар был нанесен по центру связи оккупантов. Также поражены корабли "Ямал" и "Азов".

OBOZ.UA писал, что известно о вооружении, экипаже и характеристиках "Ямала" и "Азова".

Ранее сообщалось, что во время атаки на Севастополь вечером 23 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины могли поразить главный узел связи Черноморского флота России. В этот вражеский объект, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе есть попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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