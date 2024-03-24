БДК 'Ямал' и 'Азов': что известно о кораблях ЧФ РФ, которые ВСУ поразили в ночь на 24 марта

В ночь на 24 марта во временно оккупированном Крыму были уничтожены еще два больших десантных корабля черноморского флота РФ. В этот раз целью украинских военных стали БДК "Ямал" и "Азов".

Оба корабля относятся к проекту 775. OBOZ.UA выяснил, что известно о вооружении, экипаже и характеристиках "Ямала" и "Азова".

Примечательно, что эти два корабля были построены еще во времена СССР, при чем на территории Польше по заказу советского ВМФ. Стоит отметить, что БДК "Ямал" принимал участие в вооруженной агрессии России против Грузии в 2008 году. Тогда оккупанты высадили десант в грузинском порту Поти с целью уничтожения кораблей ВМС Грузии.

В последнее время оба корабля базировались во временно оккупированном Крыму и активно принимали участие в агрессии РФ против Украины.

Большой десантный корабль "Ямал" оборудован танковой палубой, которая проходит по всей длине корабля. Основным его предназначением является прием из оборудованного или необорудованного берега гусеничной, колесной и любой военно-транспортной техники. Также путинские захватчики могли использовать "Ямал" для заминирования акватории моря.

Этот корабль вооружен двумя спаренными 57-мм артиллерийскими установками АК-725, двумя пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", а также четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". На борту "Ямала" россияне могли перевозить до 500 тонн техники и грузов и 225 военных. Экипаж корабля составляет от 87 до 98 человек.

Большой десантный корабль "Азов" фактически является близнецом "Ямала". Оба корабля имеют абсолютно идентичные габариты: длина 112,5 метров, ширина 15 метров и осадка 3,7 метра. Водоизмещение "Азова" составляет 4080 тонн.

"Азов" характеризуется как многопалубный десантный корабль океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. На нем также есть танковая палуба, которая проходит по всей длине корабля.

Этот БДК может вмещать 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Также известно, что "Азов" способен перевезти 650 тонн груза на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений. При чем этот БДК может осуществлять высадку десанта с помощью носового десантного устройства, в который входят носовые ворота и аппарель.

Этот корабль вооружен артиллерийской установкой АК-176, двумя шестиствольными артиллерийскими установками АК-630, системой залпового огня УМС-73 "Град". Кроме того, на "Азове" установлены четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

Грузоподъемность "Азова" составляет 500 тонн. Также БДК может перевозить 225 военных. Экипаж корабля составляет 87 человек.

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Уже утром в Генеральном штабе ВСУ подтвердили серьезные потери врага на украинском полуострове. В частности, успешный удар был нанесен по центру связи оккупантов. Также поражены корабли "Ямал" и "Азов".

Ранее сообщалось, что во время атаки на Севастополь вечером 23 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины могли поразить главный узел связи Черноморского флота России. В этот вражеский объект, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе есть попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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