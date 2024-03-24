В Севастополе три ракеты Storm Shadow попали в главный узел связи ЧФ РФ – OSINTtechnical

Во время атаки на Севастополь вечером в субботу, 23 марта, Воздушные силы Вооруженных сил Украины могли поразить главный узел связи Черноморского флота России. В этот вражеский объект, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщил расследователь OSINTtechnical на своей странице в соцсети Х. О попаданиях трех Storm Shadow в Севастополе также писали в российских пабликах.

На Wikimapia объект войск РФ, который могли поразить ПС ВСУ, обозначен как "Информационно-вычислительный центр Черноморского флота России (Севастополь)". На всей его территории расположены антенны SATCOM.

Расположение вероятно пораженного объекта позволили установить видео попаданий, которые публиковали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе есть попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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