Украинские самолеты атаковали объекты РФ в Севастополе: есть прямые попадания. Фото и видео

Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрыли. Мощные взрывы прогремели в Севастополе.

Российские и местные паблики сообщали о массированной ракетной атаке и работе ПВО. Судя по всему, ПВО отработала не очень успешно, так как появилась информация о попаданиях, над Севастополем поднимался дым.

Атаку на объекты россиян в городе подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. "Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – НАШ!" – написал он.

"В Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымление, в Инкермане столб дыма, сообщают подписчики", – передает "Крымский ветер".

Предварительно, прилеты есть в Казачьей бухте, где располагается 810-я бригада морской пехоты РФ. В сторону бухты выехали машины скорой помощи и пожарные.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил массированную атаку на город и сообщил, что одна из ракет попала в офисное здание. Также осколки ракет попали в жилые дома и на проезжую часть, заявил он.

Перед этим Развожаев пытался успокоить население словами о том, что в Севастополе "горит трава", а "дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт – это военные используют табельные средства маскировки".

Также стало известно, что в центре Севастополя перекрыт проспект Нахимова. Россияне пишут о прилете трех ракет Storm Shadow.

Российские военкоры заявляют, что это была самая массированная атака на город. "Сбиты более 10 целей, видимо часть сбить не смогли", – признают они.

Вскоре появилось две версии того, куда могли прилететь ракеты. Первая – район бывшего штаба ВМСУ на ул. Руднева, где сейчас находится российская воинская часть, вторая – главный узел связи Черноморского флота РФ.

Отметим, что украинские мониторинговые каналы информировали, что россияне подняли в небо авиацию с аэродрома "Бельбек" под Севастополем, пытаясь спасти самолеты от ракетных ударов. Там тоже работала российская ПВО.

Российские каналы предупреждали об атаке на Крым. "Крым. Сейчас тревога будет. Меры безопасности! Ждем массированный удар. 9 самолетов + ракеты с земли", – писали они.

Часть жителей Севастополя пыталась укрыться от обстрелов в укрытиях, однако они оказались закрытыми.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 21 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Также захватчики перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

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