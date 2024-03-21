В оккупированном Симферополе слышали звуки взрывов, движение по Крымскому мосту перекрыли

Днем 21 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Также захватчики перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

В то же время кремлевские пропагандисты уже успели отчитаться о якобы "работе ПВО" над Симферополем. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Первые взрывы в Симферополе прогремели около 14:00. Пропагандистские паблики заявили, что в микрорайоне Каменка якобы сбили БПЛА. Еще через некоторое время заявили о новых взрывах. В сети сообщили, что еще 2-3 "хлопка" были слышны в 14:20.

Пропагандисты пожаловались, что на территорию украинского полуострова зашло несколько групп ударных БПЛА. При этом оккупанты заявили, что ПВО теперь работает не только в Симферополе, но и в других районах Крыма.

Также кремлевские СМИ выдали, что Крым сегодня будет под массированной комбинированной атакой и заявили, что Украина "вполне серьёзно готовилась к обстрелу при пособничестве НАТО". Более того, через некоторое время оккупанты перекрыли Крымский мост.

На взрывы в оккупированном Крыму отреагировало министерство обороны РФ. Террористическое ведомство в привычной для себя манере заявило, что путинские войска "пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА". Оккупанты выдали, что дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Крыма.

В комментариях жители временно оккупированного Крыма рассказали, что слышали звуки в других городах. В частности, о взрывах заявили жители Алушты, которая расположена в 35 км от Симферополя.

Кроме того, взрывы якобы слышали в Бахчисарае в 20 км от Симферополя. При этом в сети выдали, что БПЛА стали часто залетать на территорию Крыма и пожаловались на низкую эффективность российской ПВО на украинском полуострове.

Напомним, российские оккупанты вынуждены переносить ремонтные базы кораблей из захваченного Крыма на территорию РФ. Партизаны полуострова зафиксировали регулярные перевозки судовых двигателей в сторону Тамани.

Ранее сообщалось, что в город Джанкой на севере временно оккупированного россиянами украинского Крыма ВС РФ продолжают перебрасывать военнослужащих. Недавно там заметили новых представителей Восточного военного округа страны-агрессора РФ.

Как писал OBOZ.UA:

– Правозащитная организация Amnesty International признала, что Россия с начала оккупации Крыма пыталась изменить этнический состав полуострова, завозя туда россиян и подавляя украинское и крымскотатарское сообщества. Конечная цель захватчиков – искоренение культурной идентичности и языка.

– Центр национального сопротивления заявил, что оккупанты продолжат кампанию по милитаризации молодежи в Крыму. Агрессор проводит пропагандистские мероприятия в школах и техникумах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!