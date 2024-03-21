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В оккупированном Симферополе слышали звуки взрывов, движение по Крымскому мосту перекрыли

Алексей Лютиков
War
2 минуты
5,8 т.
В оккупированном Симферополе слышали звуки взрывов, движение по Крымскому мосту перекрыли

Днем 21 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Также захватчики перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

В то же время кремлевские пропагандисты уже успели отчитаться о якобы "работе ПВО" над Симферополем. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Первые взрывы в Симферополе прогремели около 14:00. Пропагандистские паблики заявили, что в микрорайоне Каменка якобы сбили БПЛА. Еще через некоторое время заявили о новых взрывах. В сети сообщили, что еще 2-3 "хлопка" были слышны в 14:20.

Пропагандисты пожаловались, что на территорию украинского полуострова зашло несколько групп ударных БПЛА. При этом оккупанты заявили, что ПВО теперь работает не только в Симферополе, но и в других районах Крыма.

Также кремлевские СМИ выдали, что Крым сегодня будет под массированной комбинированной атакой и заявили, что Украина "вполне серьёзно готовилась к обстрелу при пособничестве НАТО". Более того, через некоторое время оккупанты перекрыли Крымский мост.

На взрывы в оккупированном Крыму отреагировало министерство обороны РФ. Террористическое ведомство в привычной для себя манере заявило, что путинские войска "пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА". Оккупанты выдали, что дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Крыма.

В комментариях жители временно оккупированного Крыма рассказали, что слышали звуки в других городах. В частности, о взрывах заявили жители Алушты, которая расположена в 35 км от Симферополя.

Кроме того, взрывы якобы слышали в Бахчисарае в 20 км от Симферополя. При этом в сети выдали, что БПЛА стали часто залетать на территорию Крыма и пожаловались на низкую эффективность российской ПВО на украинском полуострове.

В оккупированном Симферополе слышали звуки взрывов, движение по Крымскому мосту перекрыли

Напомним, российские оккупанты вынуждены переносить ремонтные базы кораблей из захваченного Крыма на территорию РФ. Партизаны полуострова зафиксировали регулярные перевозки судовых двигателей в сторону Тамани.

Ранее сообщалось, что в город Джанкой на севере временно оккупированного россиянами украинского Крыма ВС РФ продолжают перебрасывать военнослужащих. Недавно там заметили новых представителей Восточного военного округа страны-агрессора РФ.

Как писал OBOZ.UA:

– Правозащитная организация Amnesty International признала, что Россия с начала оккупации Крыма пыталась изменить этнический состав полуострова, завозя туда россиян и подавляя украинское и крымскотатарское сообщества. Конечная цель захватчиков – искоренение культурной идентичности и языка.

– Центр национального сопротивления заявил, что оккупанты продолжат кампанию по милитаризации молодежи в Крыму. Агрессор проводит пропагандистские мероприятия в школах и техникумах.

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