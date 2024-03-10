Обещают 'преференции': оккупанты в Крыму милитаризуют подростков – ЦНС

Российские захватчики продолжат кампанию по демилитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму. Агрессор проводит пропагандистские мероприятия в школах и техникумах на территории украинского полуострова.

Подростков агитируют вступать в милитаристские клубы, в частности в "Юнармию". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, россияне проводят агитацию в спортивных секциях и учебных заведениях. В частности, оккупанты обещают участникам таких клубов "преференции" по время вступительной кампании.

Также стало известно, что только в течение 2023 года около 100 участников "Юнармии" пошли воевать в составе с оккупационной армии РФ против Украины. Кроме того, часть воспитанников милитаристских клубов пошли на обучение в военные вузы.

"Центр национального сопротивления призывает игнорировать милитаристские группировки врага и не разрушать свое будущее", – говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, в оккупированном Крыму россияне агитируют студентов вступать в ряды вооруженных сил страны-агрессора. Эти действия враг активизировал накануне окончания учебного года.

Ранее сообщалось, что в России продолжают генерировать "кринжовые" ролики, агитирующие россиян участвовать в выборах диктатора РФ. В одном из них прийти на избирательные участки жителей страны-агрессора агитируют альтернативой в противном случае "стать геем".

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Сроки их проведения в публичной части указа не уточняются.

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