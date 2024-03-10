Оккупанты переносят ремонтные базы кораблей из захваченного Крыма в Россию: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российские оккупанты вынуждены переносить ремонтные базы кораблей из захваченного Крыма на территорию РФ. Партизаны полуострова зафиксировали регулярные перевозки судовых двигателей в сторону Тамани.

Об этом 9 марта сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Также было опубликовано фото транспортировки одного из российских судовых двигателей.

"Вероятно, что оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных суден в Новороссийске. В городе, где теперь располагается база Черноморского флота", – допустили партизаны.

В "Атеш" добавили, что причина таких меневров врага стали успешные удары Украины по военным объектам в оккупированном Крыму.

"Атеш" отыгрывает важную роль в этом процессе. Уверены, что Черноморский флот превратится в речную болотную флотилию. Или будет полностью уничтожен", – заявили партизаны и призвали присоединяться к борьбе с захватчиками в составе их движения.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта Силы обороны Украины отминусовали очередной российский корабль в Черном море – с помощью морских дронов Magura V5 ко дну недалеко от Керченского пролива пошел "Сергей Котов" стоимостью 65 млн долларов.

В воскресенье, 10 марта, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что после уничтожения "Сергея Котова" российских кораблей уже шесть суток нет в Черное море. Оккупанты пытаются сделать вид, что "жертв нет", хотя до сих пор подбивают потери. Инициатива в Черном море – фактически на стороне Украины, сообщил Плетенчук.

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