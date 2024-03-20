Россия перебросила в Джанкой одно из подразделений восточного военного округа: в "Атеш" раскрыли подробности. Фото

В город Джанкой на севере временно оккупированного россиянами украинского Крыма ВС РФ продолжают перебрасывать военнослужащих. Недавно там заметили новых представителей восточного военного округа страны-агрессора РФ.

Информацией об этом поделились агенты "Атеш". Telegram-канал партизанского движения обнародовал соответствующие фото в среду, 20 марта.

Патриоты выяснили, что в Джанкой прибыло одно из подразделений российского восточного военного округа.

Военнослужащих приехал забирать КАМАЗ с военным номером 8955 ВР 25 региона (Приморский край России). Это подтверждает, что оккупанты, с большой вероятностью, прибыли именно с восточного округа.

"Также на лобовом стекле грузовика имеется вымпел с надписью "Новосибирск", что еще раз указывает нам на восточный округ. Из выше изложенного стоит предположить, что данные представители ВС РФ, скорее всего, относятся к 24 отдельной бригаде специального назначения", – считают участники "Атеш".

Партизаны призвали патриотов, которым известно о передвижении российских войск, сообщать об этой информации координаторам движения "Атеш" в Крыму.

Как писал OBOZ.UA:

– Правозащитная организация Amnesty International признала, что Россия с начала оккупации Крыма пыталась изменить этнический состав полуострова, завозя туда россиян и подавляя украинское и крымскотатарское сообщества. Конечная цель захватчиков – искоренение культурной идентичности и языка.

– Центр национального сопротивления заявил, что оккупанты продолжат кампанию по милитаризации молодежи в Крыму. Агрессор проводит пропагандистские мероприятия в школах и техникумах.

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