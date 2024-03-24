Генштаб подтвердил успешный удар по центру связи оккупантов в Крыму: также поражены корабли 'Ямал' и 'Азов'

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Уже утром в Генеральном штабе ВСУ подтвердили серьезные потери врага на украинском полуострове.

В частности, успешный удар был нанесен по центру связи оккупантов. Также поражены корабли "Ямал" и "Азов". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВС Украины.

По информации Генштаба, удары по российским захватчикам во временно оккупированном Крыму были нанесены сразу в нескольких локациях. В частности, поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов".

Также было нанесено огневое поражение по центру связи и нескольким объектам инфраструктуры черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

В свою очередь кремлевские пропагандисты назвали удары по Севастополю "трагическими". В РФ пожаловались, что в результате ракетной атаки было ликвидировано более 30 захватчиков и повреждены три самолета. При этом россияне выдали, что целью атаки стал "хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров".

Пропагандисты утверждают, что серьезные потери понесли морпехи. По информации росСМИ, уничтожено 34 военных, 11 из них – офицеры. Также в РФ заявили, что еще около 40 оккупантов ранены.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Севастополь вечером 23 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины могли поразить главный узел связи Черноморского флота России. В этот вражеский объект, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе есть попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!