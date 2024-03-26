Украина уже вывела из строя треть Черноморского флота РФ: в ВМС рассказали подробности

На сегодняшний день у Черноморского флота РФ осталось 5 больших десантных кораблей из 14, которые были до начала полномасштабной войны. 4 ВДК Силы обороны Украины уничтожили и еще 5 отправили на ремонт.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в комментарии украинскому СМИ. Среди последних, по его словам, были "Ямал" и "Азов", пораженные у берегов Севастополя в ночь на 24 марта, а также "Константин Ольшанский", который украинские воины повредили 26 марта.

По словам Плетенчука, "Ямал" закончил ремонт и должен был выходить на испытания, однако снова получил повреждение и возвращается в ремонт.

В целом пресс-секретарь ВМС констатировал, что треть корабельного состава Черноморского флота РФ фактически выведена из строя или уничтожена. В то же время он отметил, что в строю остаются самые опасные образцы вооружения – это носители крылатых ракет "Калибр", среди которых есть подводные и надводные лодки.

Плетенчук сообщил, что Украина уничтожила два корабля такого типа: подлодка "Ростов-на-Дону" и малый ракетный корабль "Аскольд".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 26 марта Плетенчук сообщил, что Украина поразила корабль "Константин Ольшанский", который россияне присвоили во время незаконной аннексии Крыма. Удар был нанесен крылатой ракетой "Нептун".

– 24 марта во временно оккупированном Крыму были поражены еще два больших десантных корабля Черноморского флота РФ. На этот раз целью украинских военных стали ПДК "Ямал" и "Азов".