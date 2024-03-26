Работал 'Нептун': ВСУ ударили по кораблю 'Константин Ольшанский', стали известны подробности

Украинские воины поразили российский корабль "Константин Ольшанский", который россияне присвоили во время аннексии Крыма. Удар был нанесен крылатой ракетой "Нептун".

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире канала FREEДOM. Степень повреждений судна устанавливается, также в ВМС подтвердили поражение российского корабля "Иван Хурс".

"Этот корабль должен был использоваться против Украины. Поэтому было принято решение о поражении и этой единицы нашим "Нептуном"... Повреждение однозначно он получил", – заявил Плетенчук.

Поражение, отметили в ВМС ВСУ, было совершено 24 марта, во время массированного удара по военным объектам оккупантов на временно оккупированном полуострове Крым. Тогда, кроме "Константина Ольшанского" и российских кораблей "Азов" и "Ямал", повреждения получил также разведывательный корабль "Иван Хурс".

Плетенчук напомнил, что большой десантный корабль "Константин Ольшанский" в свое время входил в состав украинского флота, однако россияне присвоили его во время захвата Крыма.

"Напоминаю, это украинский БДК, который в 2014 году, 10 лет назад, был захвачен российскими оккупантами. 9 лет он стоял в бухте Севастопольской, его разбирали на запчасти, просто банально грабили, а на 10 год войны они поняли, что заканчиваются у них БДК этого проекта 775-го и было принято решение его восстановить", – сказал представитель ВМС.

Восстановительные работы, по его словам, оккупанты вели на протяжении последнего года.

"В течение года провели восстановительные работы, но целью этих работ было создать причину, чтобы отрапортовать московскому руководству и тем самым доложить население в России и на оккупированных территориях, как они восстановили свои поврежденные корабли. Была такая идея издать за один из них наш корабль", – констатировал Плетенчук.

Спикер ВМС добавил, что степень повреждений, полученных кораблем, устанавливается, но вряд ли он остается боеспособным.

"Поражение также было нанесено, уточняются повреждения. Повреждения он получил, он не готов к бою", – резюмировал Плетенчук.

Напомним, утром 24 марта Генштаб подтвердил успешный удар по центру связи оккупантов в Крыму ночью, также поражены корабли "Ямал" и "Азов". Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины констатировали, что в случае с БДК "Ямал" повреждения носят критический характер, пробоина обусловила крен.

Тем временем российские паблики начали сообщать, что кроме "Азова" и "Ямала" во время атаки в ночь на 24 марта был поражен также российский корабль "Иван Хурс". По словам Плетенчука, поражение действительно имело место: повреждено "кормовое разведывательное оборудование", поэтому "выполнение задач по профилю под вопросом, выполнять в ближайшее время он их не сможет".